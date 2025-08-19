С места происшествия эвакуированы 60 человек, огонь уничтожил около 100 строений

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. 11 человек пострадали в результате возгорания, охватившего садовые участки в Ольховских Дачах в Станично-Луганском округе ЛНР. Сгорело порядка 100 строений, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Эвакуированы 60 человек. В результате пожара пострадали 11 человек ", - заявили в ведомстве.

Площадь пожара составляет 130 га. Огонь уничтожил около 100 строений.

Тушение осложняется жарой и сильным ветром. "Из-за сильных порывов ветра сохраняется угроза распространения огня. Для защиты соседних СНТ силы и средства МЧС России рассредоточены на наиболее сложных участках", - добавили в МЧС.

В тушении участвуют 20 человек, включая добровольцев.