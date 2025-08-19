Свердловский пенсионер получил условный срок за реабилитацию нацизма

Он разместил в интернете комментарий, оправдывающий идеологию фашизма и нацизма

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Свердловский областной суд приговорил к 1 году 2 месяцам лишения свободы условно пенсионера за размещение в интернете комментария, оправдывающего идеологию фашизма и нацизма. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Мужчина признан виновным в совершении преступления по п. "в" ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет). <…> Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде 1 года 2 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением комментариев в сети Интернет на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, установлено, что в сентябре 2023 года и феврале 2024 года осужденный разместил текстовые комментарии в социальной сети, которые оправдывают идеологию фашизма и нацизма, совершенные фашистской Германией, а также содержат заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

"Преступление было выявлено и задокументировано сотрудниками полиции из Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области. Наработанные материалы были направлены нашим коллегам из регионального СК, которые и довели расследование до логического завершения", - отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.