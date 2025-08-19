Среди погибших есть ребенок, еще более 100 человек травмированы

ЛУГАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Почти 100 человек, в том числе ребенок, погибли при пожарах в Луганской Народной Республике с начала года, еще более 100 человек травмированы. Об этом ТАСС сообщил начальник ГУ МЧС России по ЛНР, генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Кацавалов.

"На территории ЛНР в 2025 году на пожарах погибли 97 человек, из них один несовершеннолетний. За аналогичный период прошлого года - 105 человек, из них четверо несовершеннолетних", - сказал он.

Кацавалов добавил, что еще 105 человек с начала года получили травмы при пожарах, в первое полугодие 2024 года таких случаев было 78. "В 2025 году на пожарах были спасены 26 человек, в аналогичный период прошлого года - 31. Эвакуированы 265 человек, в 2024-м - 231", - сообщил он.

Собеседник агентства уточнил, что чаще всего причиной возгораний в регионе становится неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении и шалость детей с огнем включительно, с начала года таких пожаров зафиксировано 2 567 из общего числа.

"Затем следует аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания - 398 пожаров. По данным за аналогичный период прошлого года, 5 083 пожара произошли по причине неосторожного обращения с огнем. Аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания стал причиной 434 пожаров", - сказал Кацавалов.

Ранее начальник ГУ МЧС России по ЛНР сообщал ТАСС, что по состоянию на 1 августа на территории республики зафиксировано 3 484 пожаров, за аналогичный период прошлого года произошло 5 863 возгораний.