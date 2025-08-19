В Черниговской области заявили о повреждении инфраструктуры

На территории региона действует воздушная тревога

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Инфраструктура повреждена в Черниговской области Украины, в некоторых населенных пунктах зафиксированы проблемы с электроснабжением. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус.

"Поражена инфраструктура. У части населенных пунктов есть проблемы с электроснабжением. Энергетики и спасатели уже работают над восстановлением", - написал Чаус в своем Telegram-канале.

О взрывах в Черниговской области не сообщалось. На территории региона действует воздушная тревога, сирены в области звучали всю ночь.