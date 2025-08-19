На помощь пожарным уже прибыли сотрудники МЧС из шефского региона - Волгоградской области

ЛУГАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Общая площадь возникшего в Станично-Луганском округе ЛНР возгорания с учетом тлеющих участков составляет 500 га. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Юрий Говтвин.

"Общая площадь возгорания [по состоянию] на утро 19 августа составляет порядка 500 га с учетом тлеющих участков. Зафиксированы два очага задымления. В ходе [заседания оперативного] штаба утвердили расстановку сил и средств на месте возгораний. На помощь уже прибыли сотрудники МЧС из шефского региона - Волгоградской области", - приводятся слова Говтвина в Telegram-канале правительства ЛНР.

На видео, размещенном в Telegram-канале кабмина ЛНР, Говтвин отметил, что в целом ситуация с пожаром в Станично-Луганском округе "сложная, но контролируемая". "Ситуация может измениться к 11:00-12:00 мск, когда обычно происходит увеличение скорости ветра", - сообщил он.

Говтвин добавил, что всего из очага ЧП эвакуированы 69 человек.

Малиновское лесничество загорелось в ЛНР 18 августа. Огонь быстро перекинулся на дома дачного поселка Ольховские Дачи. Ранее в МЧС России сообщали, что пожар уничтожил 100 домостроений в Ольховских Дачах, площадь возгорания составляла 130 га. По данным ведомства, в результате пожара пострадали 11 человек.