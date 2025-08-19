Работу пограничного пункта Паланка - Маяки - Удобное временно приостановили

КИШИНЕВ, 19 августа. /ТАСС/. Гражданин Молдавии пытался ввезти взрывчатку с территории Украины, опасная находка была обнаружена утром в автобусе на пограничном пункте Паланка - Маяки - Удобное. Об этом сообщила Таможенная служба республики.

"Гражданин Молдовы попытался ввезти в страну килограмм взрывчатого вещества, предположительно тротила. Во время расследования дополнительные подробности предоставлены не будут, чтобы не ставить под угрозу текущие действия", - говорится в сообщении.

Работа пункта была временно приостановлена из-за проведения следственных мероприятий компетентными органами.

После начала конфликта на Украине в Молдавии был создан центр по борьбе с контрабандой оружия и наркотиков с территории соседней страны, в который вошли представители Агентства ЕС по контролю границ ("Фронтекс"), Европейского полицейского агентства (Европол) и других правоохранительных органов ЕС. По словам бывшей главы МВД республики Анны Ревенко, это понадобилось в связи с увеличением попыток провоза в республику оружия и наркотиков с территории Украины. Ранее парламент страны одобрил допуск специалистов "Фронтекс" к контролю за границами страны.

Граница Молдавии с Украиной составляет 1 222 км, из которых 444 км приходятся на непризнанное Приднестровье. В настоящее время Украина закрыла все пункты пропуска на этом участке границы.