МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Бывший сенатор Борис Шпигель, его экс-жена Евгения и дочь Светлана имеют долги на сумму почти 18 млрд рублей, в том числе за неуплату коммунальных платежей и налогов. Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, в материалах отмечается, что приставы взыскивают с Бориса и Евгении Шпигель свыше 16,2 млрд рублей по иску Генпрокуратуры, остальные более 900 млн рублей они должны, в том числе за коммунальные платежи и налоги. Евгения Шпигель имеет задолженность по налогам и коммунальным платежам почти 1 млн рублей. Кроме того, с нее взыскивают более 202,6 млн рублей "по иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц". Также Евгения Шпигель должна свыше 149,7 млн рублей по уголовному штрафу как дополнительному виду наказания.

Задолженность Бориса Шпигеля по налогам и коммунальным платежам составляет 370,5 тыс. рублей. Также судебные приставы с мая принудительно взыскивают "процессуальные издержки в доход государства" на 400 тысяч рублей и уголовный штраф, как дополнительный вид наказания, на 449,7 млн рублей. Дочь экс-супругов Светлана Шпигель также имеет долг. Приставы в настоящее время взыскивают с нее более 71,6 млн рублей. Общая сумма долгов семьи Шпигелей достигает почти 18 млрд рублей.

Измайловский районный суд Москвы приговорил Шпигеля и бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева к 11 и 12 годам лишения свободы соответственно за дачу и получение взятки. Им также назначены штрафы в размере более 450 млн рублей каждому. К длительным срокам заключения приговорены остальные фигуранты дела: генеральный директор компании "Фармация" Антон Колосков и бывшая жена Шпигеля Евгения - к 8,5 года колонии, посредники Федор Федотов и Геннадий Марков - к 7,5 года.

Суд установил, что в 2019-2020 годах Белозерцев получил от Шпигеля и его жены деньги и наручные часы. Общая сумма взятки превысила 30 млн рублей. Также Белозерцеву в безвозмездное пользование был предоставлен автомобиль. За это он обеспечивал заключение контрактов учреждениями здравоохранения Пензенской области с компаниями "Фармация" и "Биотэк".

В ноябре 2024 года суд освободил Шпигеля от отбывания наказания по состоянию здоровья.