В Саратове инженера оперного театра приговорили к пяти годам за взятку

Он получил более 1 млн рублей за покровительство при поставках оборудования

САРАТОВ, 19 августа. /ТАСС/. Волжский районный суд Саратова приговорил бывшего главного инженера Саратовского академического театра оперы и балета к 5 годам колонии строгого режима за получение взятки в размере более 1 млн рублей за покровительство при поставках оборудования. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Волжский районный суд города Саратова вынес приговор по уголовному делу в отношении главного инженера ГАУК "Саратовский академический театр оперы и балета". Он признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки). <…> Суд приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Суд установил, что с декабря 2020 года по февраль 2021-го подсудимый получил от представителя субподрядных организаций, которые выполняли работы по реконструкции здания театра, часть взятки в размере более чем 1 млн рублей от общей обещанной суммы в 2 млн рублей. Взамен фигурант обещал ускоренно согласовать документы по внесению изменений в контракт в части поставляемого оборудования и обеспечить положительные рекомендации по ним.

В июне 2025 года расследование дела было завершено. Обвиняемый в суде не признал вину в коррупции, но не стал отрицать факт получения денег. Он сообщил, что не собирался покровительствовать контрагенту за полученное вознаграждение, обманув его.

О проблемах с реконструкцией

Здание театра возвели в 1803 году в центре Саратова, затем его несколько раз перестраивали и достраивали. Реконструкция здания театра, являющегося объектом культурного наследия, началась в 2020 году, ей занялась компания "Адепт строй". Работы в тот момент оценили более чем в 1,5 млрд рублей. Изначально реконструкцию планировали завершить в конце 2022 года, позже сроки окончания работ перенесли на 2023 год. В октябре 2023-го власти расторгли контракт с лишенным лицензии генподрядчиком.

Осенью 2024 года суд приговорил бывшего председателя комитета по реализации инвестпроектов в строительстве Саратовской области к четырем годам колонии. Его признали виновным в превышении полномочий при реконструкции театра. В марте 2025 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении инженера театра.

Губернатор Роман Бусаргин обратился к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой помочь с реализацией проекта. Спикер нижней палаты парламента РФ в марте 2025 года рассказал, что достигнута договоренность о реставрации театра московской компанией, которая специализируется на такого рода работах.