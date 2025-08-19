Он признан виновным в получении взятки

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Бывший замглавы Солнечногорска Константин Русов приговорен к 10 годам заключения за получение взятки, также от 5 до 7 лет лишения свободы получили другие должностные лица местной администрации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры по Московской области.

"Химкинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы г. о. Солнечногорск Константина Русова, бывшего начальника отдела по обеспечению экологической безопасности Управления экологии и природопользования администрации г. о. Солнечногорск Дениса Афиногентова и бывшего начальника Управления экологии и административно-технического надзора администрации г. о. Солнечногорск Семена Букреева. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 290 УК РФ (приготовление к получению взятки)", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что Русов совместно с Букреевым в период с сентября по октябрь 2022 года получили от представителя ООО "ЭКОСЕРВИС" взятки в размере 40 тыс. рублей за подписание актов о приемке выполненных работ, которые фактически в рамках муниципального контракта по сбору, вывозу и утилизации отходов проведены не были, а также за оказание помощи в решении вопросов с иными службами и подразделениями администрации, связанными с исполнением контракта. Также Русов с Букреевым обеспечили непроведение проверок по исполнению другого муниципального контракта, заключенного с этой же коммерческой организацией. Кроме того, Букреев представил на подпись акт выполненных работ, которые фактически не были проведены, вследствие чего местной администрации был причинен ущерб на сумму 77,5 тыс. рублей. Русов совместно с Афиногентовым планировали получить взятку от генерального директора АО "Квант" в сумме 300 тыс. рублей за помощь в получении ордера на производство земляных работ в отсутствие полного комплекта документов, а также за непринятие необходимых мер в связи с заведомо незаконной деятельностью компании, наносящей вред окружающей среде. Злоумышленники не смогли довести свой преступный умысел до конца, поскольку противоправная деятельность руководителя компании была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

"Суд назначил Русову наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. <…> Букреева суд приговорил к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. <…> Афиногентову суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - заключили в прокуратуре.