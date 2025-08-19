Потерпевшими по делу основателя "Русагро" признали еще более 10 компаний

Срок следствия продлили до конца ноября

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Более 10 компаний признаны потерпевшими в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями в отношении основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича и экс-гендиректора холдинга Максима Басова. Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, срок следствия по делу бизнесменов продлен до конца ноября.

"[Мошкович и Басов] причинили материальный ущерб на сумму не менее 1 млрд рублей и существенный вред правам юридических лиц, выразившийся в невыполнении обязательств перед ООО "ЭФКО Пищевые Ингредиенты", ООО "Сингента", ООО "Борма", ООО "Отава", ООО "Росток", ООО "Синко трейд", ООО СП "Романовка", ООО СХП "Залесье", ООО СХП "Кармала", ООО СХП "Лозовское", ООО СХП "Раздольное", ООО СХП "Семеновское", ООО СХП "Степное", ООО СХП "Чесноковское", ИП Глава КФХ Агамирян С. Г. и иными независимыми кредиторами, а также перед УФНС России по Саратовской области на сумму свыше 1 млрд рублей, - говорится в документах. - Продлить срок предварительного следствия по делу до 25 ноября 2025 года".

Ранее потерпевшими по делу были признаны общество "ЭФКО пищевые ингредиенты", кипрская компания "Солпро" (Solpro Investments LTD) - владелец холдинга "Солнечные продукты" Владислава Бурова, а также сам Буров. Ими заявлены исковые требования к Мошковичу, а также второму фигуранту дела - экс-гендиректору "Русагро" Максиму Басову - и иным лицам на суммы 47 970 076 722,88 рублей и 160 708 368,78 рублей соответственно. Заявители признаны гражданскими истцами.

Ранее суд Москвы наложил обеспечительные меры на банковские счета бизнесмена Мошковича, общая сумма которых составляет порядка 3 млрд рублей. Обеспечительные меры были наложены на 315 млн рублей обвиняемого в различной валюте, изъятые в ходе обысков в его элитном автомобиле "Мерседес" и столичном офисе компании, а также на все доли в уставном капитале "Русагро" и других принадлежащих ему компаний. В ходе обыска силовики нашли в элитной иномарке Mercedes-Maybach Мошковича более $650 тыс., а из московского офиса основателя холдинга "Русагро" было изъято более €1,6 млн, около $1,2 млн и почти 29 млн рублей.

Как указано в материалах дела, суд запретил собственнику арестованных денег и активов крупных российских компаний, а также иным физическим и юридическим лицам, действующим от имени собственника, по поручению или в результате других гражданско-правовых сделок, распоряжаться ими и совершать любые финансовые операции по их отчуждению. Обеспечительные меры были приняты в случае обвинительного приговора по делу и в связи с заявленными потерпевшей стороной исковыми требованиями, которые в настоящее время составляют около 48 млрд рублей.

Обвинение Мошковича и Басова

Изначально следователи МВД обвинили Мошковича и Басова в том, что они убедили основателя компании "Солнечные продукты" Владислава Бурова продать 85% акций в обмен на инвестиции, которые так и не последовали, а действия фигурантов привели к ущербу для компании, сумма которого изначально составила 30 млрд рублей. Позднее в деле основателя холдинга "Русагро" появился эпизод взятки (ст. 290 УК РФ), обвинение Мошковичу по этому эпизоду было предъявлено менее месяца назад.

Уголовное дело в отношении бизнесмена и экс-чиновника было возбуждено в конце мая 2025 года. Основатель "Русагро" Мошкович обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, а также даче взятки в виде охотничьего карабина марки Blaser R8 бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову. Мошкович рассчитывал на общее покровительство. Оружие оценивается следствием почти в 2,6 млн рублей. Мещанский районный суд Москвы 21 мая избрал Иванову арест, а позже пролил срок меры пресечения до 20 октября. Мошкович и Басов также находятся в столичном СИЗО, вину они не признают.