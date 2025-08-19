Завели уголовное дело

ЛУГАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по ЛНР задержали жителя Антрацита, сотрудничавшего со Службой безопасности Украины (СБУ). Как сообщили ТАСС в ведомстве, мужчина изготавливал взрывчатки для диверсий на территории региона, а также передавал украинской спецслужбе данные о дислокации ВС РФ в ЛНР.

"Установлено, что житель города Антрацита по заданию СБУ изготавливал взрывные устройства из полученных от украинской стороны компонентов для совершения диверсионно-террористических актов на территории ЛНР, а также передавал спецслужбе противника данные о дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мужчина задержан сотрудниками УФСБ России по региону, против него возбуждено уголовное дело по статьям за госизмену, незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также незаконное изготовление взрывных устройств. Ведется следствие.