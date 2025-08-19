Мужчине избрали наказание в виде запрета определенных действий

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Следователи СК предъявили обвинение в финансировании экстремистской деятельности блогеру и основателю сети магазинов одежды и обуви Никите Ефремову. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Ефремову предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования преступлений экстремистской направленности)", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Останкинского суда Москвы ТАСС сообщили, что блогеру уже избрана мера пресечения. "Суд избрал Ефремову меру пресечения в виде запрета определенных действий. Он обвиняется по ст. 282.3 УК РФ", - сказали в суде, отказавшись от других комментариев.

Ефремов родился в Москве 12 декабря в 1999 году. Учился в Англии, также окончил московскую школу экстерном, а затем и МГИМО по специальности "международное право".

В 2016 году Ефремов решил заняться перепродажей модной модели кроссовок - Yeezy. После этого он основал сеть магазинов одежды и обуви Nikita Efremov. Он активно ведет соцсети, имеет более миллиона подписчиков.

