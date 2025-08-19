Жители поселка Березовка теперь вынуждены переходить реку по проезжей части

КРАСНОЯРСК, 19 августа. /ТАСС/. Пешеходная часть моста через реку Березовка разрушилась на трассе Красноярск - Железногорск в поселке Березовка. Местные жители вынуждены переходить реку по проезжей части, передает корреспондент ТАСС.

Часть деревянной конструкции моста отсутствует, сам мост огорожен аварийными лентами. Жители вынуждены перебираться с одного берега на другой по проезжей части магистрали. В администрации поселка Березовка не смогли оперативно предоставить информацию о причинах разрушения и сроках восстановлению пешеходного моста.

Поселок Березовка - пригород Красноярска, в нем проживает около 20 тыс. человек. Через поселок проходит трасса Красноярск - Железногорск.