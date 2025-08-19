ЧЕБОКСАРЫ, 19 августа. /ТАСС/. Четырех из тринадцати участников соревнований ГТО в Чувашии, госпитализированных 18 августа с симптомами кишечной инфекции, перевели на амбулаторное лечение. Об этом сообщил в Telegram-канале Минздрав республики.

18 августа с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы трое взрослых и десять детей, участвующих во всероссийском фестивале ГТО в Чувашии. По данным Минздрава республики, пострадавшие обратились к врачам после завтрака в одной из гостиниц. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести.

"По оперативным данным, <...> стационарное лечение продолжают получать девять несовершеннолетних. <...> Трое взрослых и один ребенок продолжают терапию в амбулаторных условиях", - говорится в сообщении.

Следственный комитет России проводит проверку по факту массового заболевания участников всероссийских соревнований в Чебоксарах © СК России/ ТАСС

Управление Роспотребнадзора по Чувашии начало санитарно-эпидемиологическое расследование, отобрав пробы воды, пищевых продуктов и смывов. Кроме этого, исследуются биоматериалы от больных и тех, кто с ними контактировал. Дополнительно за контактными лицами установлено медицинское наблюдение. Также обстоятельства происшествия устанавливает прокуратура Чувашии, в том числе возможную связь с посещением учреждения питания при гостинице.