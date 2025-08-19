Ему назначили наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима

ТУЛА, 19 августа. /ТАСС/. Тульский областной суд признал виновным в государственной измене жителя города Узловой, который передал украинской стороне координаты расположения зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь" и топливно-энергетического объекта. Ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Приговором Тульского областного суда [фигуранту] назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы 1 год 6 месяцев", - сказали в пресс-службе.

Установлено, что 45-летний мужчина передал украинской стороне данные для организации ударов как ракетным вооружением и беспилотниками, так и для совершения диверсий и терактов. "Осуществил передачу представителю иностранной организации "АТЕШ" в Telegram-канал известных ему координатов объекта топливно-энергетического комплекса, а также места дислокации средства противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации - ЗРПК "Панцирь", для последующего их использования военизированными формированиями Украины", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что преступление было совершено 29 августа 2023 года, злоумышленника выявили сотрудники управления ФСБ России по Тульской области. Суд признал мужчину виновным в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ).