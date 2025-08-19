Она произошла на газопроводе, еще одному работнику был причинен тяжкий вред здоровью

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 августа. /ТАСС/. Начальник, главный и ведущий инженеры линейно-эксплуатационной службы газотранспортного предприятия в Ханты-Мансийском автономном округе обвиняются по делу о гибели пяти рабочих в результате аварии на газопроводе, еще одному был причинен тяжкий вред здоровью. Уголовное дело направлено в суд, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Прокуратура г. Белоярского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника, главного и ведущего инженеров линейно-эксплуатационной службы газотранспортного предприятия. По версии следствия, обвиняемые не обеспечили соблюдение требований промышленной безопасности опасного производственного объекта. В результате в ходе ремонтных работ по очистке магистрального газопровода произошел взрыв с одновременным возгоранием газовоздушной смеси - пять работников организации погибли, еще одному был причинен тяжкий вред здоровью", - отметили в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе, сотрудники предприятия обвиняются по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на экстренные службы, 16 мая 2023 года произошло возгорание на недействующей нитке магистрального газопровода Ямал - Европа компании "Газпром трансгаз Югорск" в районе крановых узлов на линейной части. По данным властей Югры, изначально один человек погиб, пять получили травмы и были доставлены в тяжелом состоянии в ожоговые центры Сургута и Пыть-Яха. В пресс-службе прокуратуры поясняли, что возгорание произошло при проведении ремонтных работ на выведенном из строя участке газопровода.