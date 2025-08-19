Приговор Беркович и Петрийчук оставили без изменения

Режиссера и драматурга осудили по делу об оправдании терроризма

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу по делу об оправдании терроризма в отношении режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов), постановив оставить приговор без изменения.

Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Приговор и апелляционное определение оставить без изменений, кассационные жалобы - без удовлетворения", - вынесла решение судебная коллегия.

25 декабря 2024 года Апелляционный военный суд изменил приговор 2-го Западного окружного военного суда, снизив Беркович и Петрийчук сроки наказания.

Защита осужденных просила суд вышестоящей инстанции отменить приговор по делу. По заявлениям адвокатов Петрийчук, суд первой инстанции "не индивидуализировал каждого в отдельности, а в приговоре отсутствует роль подсудимых во вменяемом им преступлении, как и направленность умысла и мотива". По мнению стороны защиты Беркович, при вынесении приговора не были учтены некоторые экспертизы, а также доказательства по уголовному делу.

О деле

8 июля 2-й Западный окружной военный суд назначил режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма. Суд признал их виновными по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета). Они также были лишены права администрирования интернет-ресурсов на три года.

Вину подсудимые не признали.

Причиной возбуждения уголовного дела стал поставленный Беркович спектакль "Финист - Ясный сокол" о женщинах, которые знакомились в социальных сетях с представителями радикального ислама. Петрийчук написала сценарий к спектаклю.