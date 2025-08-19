Он передал украинской стороне сведения о месте дислокации военной техники

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Ростовский областной суд приговорил инженера-энергетика одного из промышленных предприятий Ростова-на-Дону к 13 годам 6 месяцам лишения свободы за передачу украинской стороне информации о дислокации военной техники. Об этом сообщили в УФСБ по Ростовской области.

"Установлено, что 54-летний инженер-энергетик одного из ростовских промышленных предприятий в апреле 2024 г. передал украинской стороне сведения о месте дислокации военной техники, которые могли быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации. Ростовским областным судом он признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении мужчины было возбуждено дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). При задержании у него изъяли средства связи, которые он использовал для передачи информации представителям спецслужб Украины.

Приговор в законную силу не вступил.