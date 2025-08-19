Они внесли в базу данные о пациентке, которая считается без вести пропавшей

ЧЕБОКСАРЫ, 19 августа. /ТАСС/. Правоохранители в Чувашии возбудили уголовное дело в отношении медицинских работников, подозреваемых во внесении в информационную систему данных о диспансеризации пациентки, которая считается без вести пропавшей. Об этом сообщило УФСБ по Чувашской Республике.

"Следственным отделом УФСБ <...> возбуждено уголовное дело в отношении медицинских работников одной из больниц Минздрава Чувашии. Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в республиканскую медицинскую информационную систему были незаконно внесены недостоверные сведения. "[Подозреваемые] указали, что местная жительница весной 2023 года дважды прошла диспансеризацию. При этом, как установлено, "обследуемая" с 2022 года числится пропавшей, данные о ее местонахождении до настоящего времени не получены", - уточнили правоохранители.

В ведомстве полагают, что подозреваемые действовали из корыстной заинтересованности.