Пожар под Кировом с четырьмя погибшими мог возникнуть из-за неосторожности

Пожар случился ночью, огонь тушили 28 человек и 14 единиц техники

КИРОВ, 19 августа. /ТАСС/. Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной пожара в Котельничском районе Кировской области, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Соколов.

"Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Кировская область скорбит вместе с вами. В доме жили 5 человек, детей не было. Пожар случился ночью, огонь тушили 28 человек и 14 единиц техники, одному жильцу удалось выбраться из пожара. Вероятная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем", - написал губернатор.

Он обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость профилактики пожаров. "Кроме того, впереди осень, люди начнут пользоваться печами и обогревателями. Нужно напомнить собственникам жилья о проверке электропроводки и правилах обращениях с нагревательными приборами", - отметил Соколов.

Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).