Ранены два человека

БЕЛГОРОД, 19 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины нанесли удар по храму Покрова Пресвятой Богородицы в селе Новая Таволжанка Белгородской области, пострадала женщина. Кроме того, в селе Мокрая Орловка мужчина получил ранения из-за атаки БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник атаковал храм Покрова Пресвятой Богородицы. Женщина, находившаяся на территории, получила рваные и осколочные ранения лица. Бойцы самообороны оперативно доставили пострадавшую в Шебекинскую ЦРБ. Сейчас ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - написал губернатор, отметив, что в храме повреждены купол, фасад, остекление и паперть.

Также, в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа мужчина получил ранения в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на сельхозтехнику.

По словам губернатора, фельдшер местной амбулатории оказал пострадавшему первую помощь на месте, затем бойцы самообороны доставили мужчину в Грайворонскую ЦРБ. "У мужчины диагностировали баротравму, а также множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и спины. Медики оценивают состояние как тяжелое. Для продолжения лечения бригада СМП транспортирует его в городскую больницу №2 г. Белгорода", - добавил губернатор.