В Мурманске директор стройфирмы уклонился от уплаты налогов на 60 млн рублей

Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей

МУРМАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Директор строительной организации в Мурманске признан виновным в уклонении от уплаты налогов на 60 млн рублей, его оштрафовали. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Мурманской области.

"В Мурманске директор строительной организации признан виновным в сокрытии денежных средств от налогообложения. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что мужчина с октября 2023-го по апрель 2024 года перечислил более 60 млн рублей в другую компанию, чтобы с него не взыскали за счет этих денег недоимки по налогам и страховым взносам.

"На имущество фигуранта наложен арест. В результате принятых следствием мер сумма, подлежащая перечислению в бюджет РФ возмещена осужденным в полном объеме", - отметили в СК.