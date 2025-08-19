Начиненный взрывчаткой автомобиль пересек границы многих европейских стран, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Террористы, которые пытались подорвать Крымский мост, перевозили 130 кг взрывчатки, замаскированные в автомобиле под батарею, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым-24".

Взрывчатку обнаружила ФСБ России. По словам Аксенова, этот автомобиль "прошел границы многих европейских стран", прежде чем сотрудники российских спецслужб не обезвредили машину.

Глава Крыма попросил туристов, которые ожидают проезда в очередях к мосту, проявить терпение к усиленным мерам безопасности. Аксенов заверил, что они продиктованы не бюрократическими моментами, а необходимостью.