Среди них есть россиянка

БИШКЕК, 19 августа. /ТАСС/. Минобороны Киргизии проводит операцию по спасению альпинистов, в том числе российской гражданки Натальи Ноговицыной, застрявших в районе пиков Победы и Хан-Тенгри в Иссык-Кульской области. Как сообщил ТАСС представитель ведомства, из-за сложных погодных условий работа летной техники в указанном районе затруднена.

"Продолжаются поисковые и эвакуационные работы. Альпинистка Наталья, по предварительным данным, жива, но из-за сложных погодных условий к ней не могут добраться. Она находится на расстоянии свыше 7,4 тыс. м, а вертолеты попадают в турбулентность уже при 5 тыс. метрах. Спасатели-альпинисты пытаются в пешем порядке туда добраться", - рассказал собеседник агентства.

Уточняется, что министерство не располагает точными данными о лицах, попавших в чрезвычайную ситуацию. В Минобороны подчеркнули, что летчики находятся в постоянной готовности к вылету для помощи спасателям.

Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что во время спуска с вершины сломала ногу 47-летняя россиянка Наталья Ноговицына. Женщине оказал первую помощь напарник, но вытащить ее до сих пор не удалось. В свою очередь киргизские СМИ информировали, что при спуске с горной вершины пострадали два альпиниста: гражданин Германии и гражданин России, а также погиб гражданин Италии.

Часть альпинистов удалось эвакуировать вертолетом Минобороны. Однако, как сообщили ТАСС 16 августа в ведомстве, во время эвакуации вертолет совершил жесткую посадку, в результате несколько человек получили травмы.

Пик Победы, находящийся на высоте 7 439 метров, находится на хребте Кокшаал на границе с Китаем, он считается самой высокой точкой Тянь-Шаня.