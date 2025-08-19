В селе Трехпрудное в Крыму загорелся сухостой

Тушение осложняется труднодоступной местностью, жаркой, сухой и ветреной погодой

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пожар на открытой территории произошел в селе Трехпрудное в Крыму, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Возгорание сухой растительности на открытой территории произошло в с. Трехпрудное Симферопольского района. Тушение осложняется труднодоступной местностью, жаркой, сухой и ветреной погодой", - сказали в МЧС.

К тушению привлечены 100 человек и 20 единицы техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России. На место направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС РФ по Республике Крым. Проводится опашка села.