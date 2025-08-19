В Омске задержали директора "Омскэлектро"

В заксобрании региона он возглавляет фракцию партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"

ОМСК, 19 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали депутата Законодательного собрания Омской области, генерального директора компании "Омскэлектро" Андрея Жуковского. Как сообщил журналистам губернатор региона Виталий Хоценко, областные и городские власти окажут содействие следствию.

"Меня проинформировали [о задержании]. Это ведомственное учреждение города, город и региональное правительство будет оказывать содействие следствию", - сказал Хоценко.

В региональном СУ СК РФ ТАСС не прокомментировали информацию о задержании Жуковского.

Жуковский в Законодательном собрании Омской области возглавляет фракцию партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

В 2023 году следственное управление возбудило уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении руководства муниципальной компании "Омскэлектро". Тогда прокуратура сообщила, что действия руководителей нанесли предприятию ущерб в 50 млн рублей и довели его до предбанкротного состояния. В июле ведомство рассказало о выявлении в работе компании более 100 нарушений, среди которых нарушения в работе диспетчерской службы, технической эксплуатации воздушных линий и трансформаторных подстанций.