Следствие назначило необходимые экспертизы, проводится сбор доказательной базы и устанавливаются иные лица, возможно причастные к совершению преступления

СОЧИ, 19 августа. /ТАСС/. Следователи в Сочи задержали водителя "УАЗ Патриот" в рамках уголовного дела о гибели двух человек во время джиппинга, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту оказания услуг джиппинга, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (пп. "а, в" ч. 2 ст. 238 УК РФ), следователем следственного отдела по Адлерскому району города Сочи СК России по Краснодарскому краю задержан 21-летний подозреваемый , - говорится в сообщении.

Уточняется, что следствием назначены необходимые экспертизы, ведется сбор доказательной базы и устанавливаются иные лица, возможно причастные к совершению данного преступления.

ЧП произошло 17 августа в районе села Красная Воля города Сочи. Мужчина катал отдыхающих на автомобиле "УАЗ Патриот" по пересеченной местности. По предварительным данным, он не справился с управлением, машина перевернулась. В результате шестеро пассажиров, а также сам водитель получили различные травмы. Еще двое, 24-летний мужчина и 16-летний подросток, погибли.