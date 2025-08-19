Iltalehti: финский депутат покончил с собой в здании парламента

Газета не раскрыла личность умершего

СТОКГОЛЬМ, 19 августа. /ТАСС/. Депутат парламента Финляндии покончил с собой в здании финского законодательного органа. Об этом сообщила газета Iltalehti.

По его информации, погибший - мужчина, инцидент произошел в 11 утра по местному времени (совпадает с мск). Издание отмечает, что ему известна личность умершего, однако она не будет разглашаться до получения согласия от его родственников.

"Сегодня утром произошел несчастный случай со смертельным исходом. На место происшествия экстренно прибыли службы медицинской помощи, полиция и спасатели. Власти принимают необходимые меры", - сообщил газете глава службы безопасности парламента Ааро Тойвонен. Он не стал опровергать информацию о том, что смерть стала результатом самоубийства.