Он подозревается в мошенничестве при получении многомиллионной бюджетной субсидии

КРАСНОЯРСК, 19 августа. /ТАСС/. Генеральный директор одной из ресурсоснабжающей организаций в Эвенкийском муниципальном районе на севере Красноярского края арестована по подозрению в хищении 480 млн рублей. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

"В Красноярском крае генеральный директор организации заключена под стражу по подозрению в мошенничестве при получении многомиллионной бюджетной субсидии <…> Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, женщина в 2016 - 2021 годах в сговоре с неустановленными лицами разработала преступную схему хищения бюджетных средств. Она проводила фиктивные закупки для заключения договоров поставки нефти, в которых участвовали две подконтрольные ей организации. Торги намеренно признавались несостоявшимися, что позволяло каждый раз увеличивать стоимость в новых закупочных процедурах. Таким образом договорная стоимость нефти была завышена на 260 млн рублей, что повлияло на размер тарифа на теплоэнергию в селе Ванавара в Эвенкии.

"Затем генеральный директор предоставила в администрацию Эвенкийского района документы, содержащие ложные сведения о размере коммунальных платежей, для последующего получения субсидии в виде компенсации части затрат на оплату населением коммунальных услуг", - говорится в сообщении. Из районного бюджета на основании недостоверных документов ей и сообщникам было перечислено более 480 млн рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению. Сейчас следователи устанавливают иных участников преступной группы.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, представленным УФСБ России по краю.