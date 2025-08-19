В Туву отправили 35 специалистов для тушения лесных пожаров

Дополнительные силы в составе парашютистов и десантников будут работать в труднодоступных районах региона

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Дополнительные силы в составе 35 парашютистов и десантников направлены в Туву для тушения лесных пожаров в труднодоступных районах региона. Для тушения пожаров в республике используют два вертолета, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"В Туву для тушения лесных пожаров прибыли дополнительные силы парашютистов и десантников федеральной Авиалесоохраны. В составе нового отряда для помощи Туве в стабилизации лесопожарной обстановки - 35 авиапожарных федерального уровня", - говорится в сообщении.

В региональном министерстве лесного хозяйства и природопользования ТАСС сообщили, что на утро 19 августа на территории республики действует 22 лесных пожара на общей площади 1 997 га. За последние дни площадь пожаров не уменьшилась.

"Для оперативности заброски сил и средств с ликвидированных пожаров на действующие и на вновь обнаруженные очаги применяются два вертолета федеральной Авиалесоохраны Ми-8 МТВ-1 с увеличенной дальностью полета. Сегодня и завтра в Тыве ожидаются осадки, которые из-за локального характера не приведут к значительному снижению классов пожарной опасности в лесах. При этом облачная погода "закроет небо" для полетов воздушных судов для переброски сил и средств пожаротушения", - пояснили в Авиалесоохране.

В Туве введен режим ЧС в лесах. Действуют высокие классы пожарной опасности. На ликвидации пожаров работают более 500 человек. По данным регионального главка МЧС, 19 августа в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ливней, сильного ветра местами до 25 метров в секунду и пыльной бури.