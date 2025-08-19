Выявлены новые признаки злоупотребления Саидом Амировым служебными полномочиями для обогащения себя и своих родственников

МАХАЧКАЛА, 19 августа. /ТАСС/. Суд в Дагестане рассмотрит иск Генпрокуратуры к бывшему мэру Махачкалы Саиду Амирову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) на 2,1 млрд рублей. Об этом сообщает Верховный суд Дагестана.

Иск рассмотрит Советский районный суд Махачкалы. В сообщении говорится, что иск был подан заместителем генпрокурора Юрием Пономаревым к Амирову и еще 18 соответчикам. Амиров был главой Махачкалы с 1998-го по 2013 год. Уточняется, что обращение в суд обосновано "выявленными многочисленными нарушениями антикоррупционных запретов и ограничений".

Генпрокуратура просит обратить в доход РФ более 400 выведенных из государственной и муниципальной собственности объектов недвижимости кадастровой стоимостью свыше 2,1 млрд рублей. Объекты зарегистрированы на праве собственности за Амировым и 18 соответчиками.

В основании искового заявления указано, что надзорные мероприятия выявили новые признаки злоупотребления экс-мэром полномочиями для обогащения себя и своих родственников за счет противоправного завладения госимуществом.

"Ранее решением Кировского районного суда Саратова от 06.09.2022 по иску заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в казну государства уже была изъята недвижимость, выбывшая из муниципальной собственности, в результате совершения Саидом Амировым деяний коррупционной направленности. Согласно исковому заявлению, разработанный экс-главой муниципалитета план включал в себя безвозмездное оформление земель и зданий публичной собственности в Махачкале на доверенных лиц с последующей продажей или освоением", - добавили в Верховном суде Дагестана.

Ранее Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Амирова к пожизненному заключению за терроризм.