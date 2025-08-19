В ЛНР прекращены полномочия главы Новопсковского муниципального округа

Это связано с несоблюдением им антикоррупционного законодательства

ЛУГАНСК, 19 августа. /ТАСС/. По требованию прокуратуры ЛНР прекращены полномочия главы Новопсковского муниципального округа в связи с несоблюдением антикоррупционного законодательства, говорится в Telegram-канале прокуратуры региона.

"В ЛНР по требованию прокуратуры прекращены полномочия главы Новопсковского муниципального округа в связи с несоблюдением антикоррупционного законодательства. Прокуратура Новопсковского района ЛНР провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции", - говорится в сообщении.

Установлено, что глава муниципального округа, будучи осведомленной о наличии родственных отношений между восьмью муниципальными служащими, не приняла мер по предотвращению и урегулированию возникшего конфликта интересов.

В целях устранения выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции прокуратура внесла представление в Совет муниципального округа.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования принято решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа в связи с утратой доверия. Решение направлено в правительство ЛНР для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.