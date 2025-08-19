Жителей эвакуируют из опасных зон

ЛУГАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен на территории Станично-Луганского муниципального округа в Луганской Народной Республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"На заседании оперативного штаба введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня на территории Станично-Луганского муниципального округа. Решение принято в связи с сильными пожарами и распространением огня на дачные поселки. Принимаем меры по обеспечению пострадавших жителей муниципалитета необходимой гуманитарной и медицинской помощью. Обустроены пункты временного размещения. Организована эвакуация жителей из опасных зон. Автобусы продолжают дежурство на территории муниципального округа на случай необходимости", - говорится в сообщении.

На месте работает более 150 специалистов, задействовано 33 единицы техники. Для локализации возгорания в округе регион-шеф Волгоградская область направила дополнительную группировку сил и 4 пожарных автомобиля. "Благодарю Губернатора области Андрея Бочарова за оперативную помощь", - отметил Пасечник.

По его словам, ситуация в Станично-Луганском муниципальном округе остается сложной, но контролируемой.

Ранее в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на первого вице-премьера республики Юрия Говтвина сообщалось, что общая площадь возникшего в Станично-Луганском округе ЛНР возгорания с учетом тлеющих участков составляет 500 га.

Малиновское лесничество загорелось в ЛНР 18 августа. Огонь быстро перекинулся на дома дачного поселка Ольховские Дачи. Ранее в МЧС России сообщали, что пожар уничтожил 100 домостроений в Ольховских Дачах. По данным ведомства, в результате пожара пострадали 11 человек.