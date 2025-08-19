Также им назначили штраф в размере 700 тыс. рублей

МОСКВА, 19 августа./ТАСС/. Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам колонии двух адвокатов Игоря Ушкалова и Павла Шевцова, которые потребовали 30 млн рублей у своего клиента за освобождение из СИЗО. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Ушкалов и Шевцов приговорены к 4 годам колонии общего режима, штрафу в размере 700 тыс. рублей и лишению права заниматься профессиональной деятельностью на два года", - сказал собеседник агентства.

Ранее Шевцов и Ушкалов обещали помочь своему подзащитному, обвиняемому в мошенничестве, освободиться из СИЗО. Для этого они убедили его дать взятку высокопоставленному представителю силовых структур в размере 30 млн рублей. Первоначально Ушкалов и Швецов обвинялись по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Однако затем дело переквалифицировали, адвокаты признаны виновными по статье о мошенничестве.

По версии следствия, денежные средства предназначались должностным лицам в судебной системе с целью изменения постановления Химкинского суда Московской области об изменении меры пресечения бизнесмену Владимиру Барцакину, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), на домашний арест.

Оба адвоката состояли в Адвокатской палате Московской области.