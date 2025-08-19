Экс-начальника "Ярославльводоканала" осудили на семь лет по делу о взятках

Также фигуранту назначили штраф в размере 4 млн рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Бывший начальник инспекции водных ресурсов АО "Ярославльводоканал" приговорен к семи годам колонии по делу о получении взяток в крупном размере с вымогательством. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

"Прокуратура Дзержинского района г. Ярославля поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего бывшего начальника инспекции водных ресурсов АО "Ярославльводоканал". Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б", "в", ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере с вымогательством)", - говорится в сообщении.

По данным надзорного органа, в 2021-2024 годах мужчина за денежное вознаграждение сообщал подконтрольным организациям дату и время отбора проб сточных вод, которые в последующем позволяли им получать положительные показатели исследований и тем самым избегать высоких штрафов. Противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Ярославской области.

Как уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда, размер полученных взяток составил более 2 млн рублей, средства конфискованы судом в доход государства.

В ходе следствия с подозреваемым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении него рассматривалось в особом порядке. "С учетом позиции гособвинителя суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 4 млн рублей", - сообщили в прокуратуре.