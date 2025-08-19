В прокуратуру вернули дело бывших руководителей радиозавода "Полет"

Александр Нестеров и Андрей Белимов были арестованы за ущерб свыше 100 млн рублей при исполнении государственного оборонного заказа

ЧЕЛЯБИНСК, 19 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Челябинска вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-гендиректора радиозавода "Полет" Александра Нестерова и бывшего коммерческого директора предприятия Андрея Белимова, ранее арестованных по материалам об ущербе свыше 100 млн рублей при исполнении государственного оборонного заказа. Информацию об этом подтвердили ТАСС в суде.

"Действительно, дело вернули в прокуратуру для устранения недостатков", - сказали в суде.

Ранее сообщалось, что Нестеров и Белимов были задержаны силовиками в ноябре 2023 года. По информации Челябинского областного суда, органами предварительного следствия они обвиняются по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

22 ноября 2023 года ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщал, что, по версии следствия, фигуранты осуществили приемку и оплату невыполненных работ по исполнению государственного оборонного заказа. Ущерб государству составил более 100 млн рублей.