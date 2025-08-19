Тушение осложняется сухой, жаркой и ветреной погодой

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Два очага возгорания зафиксированы между селами Клиновка и Краснолесье Симферопольского района Крыма на площади 15 га, тушение осложняется сухой, жаркой и ветреной погодой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Между с. Клиновка и Краснолесье Симферопольского района произошло возгорание на открытой территории. Зафиксировано два очага на площади 15 га. Тушение осложняется сухой, жаркой и ветреной погодой", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что к ликвидации привлечен вертолет Ми-8 МЧС России с водосливным устройством, 30 человек и 10 единиц техники.