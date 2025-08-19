ВСУ ударили по заправке в Рубежном ЛНР

Пострадали два человека

ЛУГАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Украинские войска при помощи беспилотника атаковали заправку в Рубежном ЛНР, ранены два сотрудника АЗС.

Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Вражеский БПЛА атаковал АЗС в Рубежном. <…> В больницу с ранениями поступили двое мужчин - работников АЗС. Также в результате удара был уничтожен автомобиль", - говорится в сообщении.

В региональном кабмине уточнили, что оперативные службы республики не допустили распространения огня, в связи с чем тяжелых последствий вражеской атаки удалось избежать.