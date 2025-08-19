Срок содержания под стражей продлили по 29 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей по 29 октября бывшему генеральному директору ПАО "ВСМПО-АВИСМА" Михаилу Воеводину, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Органами предварительного расследования топ-менеджер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователь обратился в суд с ходатайством о продлении ареста обвиняемому, и оно было удовлетворено. Постановлением суда срок содержания под стражей Воеводину продлен по 29 октября 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

В конце июня Воеводин был арестован. Также под стражу был отправлен генеральный директор НПО "Вторпромресурсы" Евгений Лысенко. Обоим предъявлены обвинения по делу о мошенничестве в особо крупном размере.