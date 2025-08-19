Раскрываемость преступлений увеличилась на 7%

ПЯТИГОРСК, 19 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции Ставропольского края задержали около 1 тыс. подозреваемых в мошенничестве в сфере информационных технологий с начала 2025 года. В отношении жителей края были совершены преступления дистанционно из 64 субъектов РФ, сообщил начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю Андрей Толстов.

"В отношении жителей Ставропольского края были совершены преступления из 64 субъектов Российской Федерации, это больше половины страны. Сотрудники выезжали в командировки, и было задержано около 1 тысячи преступников", - сказал Толстов в ходе пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ".

По его словам, раскрываемость преступлений увеличилась на 7%, но темпы роста остаются высокими. Всего на территории края было зафиксировано свыше 9 тыс. случаев мошенничества.

"Раскрываемость данного вида преступлений на территории края увеличилась более чем на 7% в сравнении с прошлым годом. <…> К сожалению, за 7 месяцев текущего года нам не удалось удержать темпы роста [количества случаев мошенничества] в сфере информационных технологий. На сегодняшний день зарегистрировано свыше 9 тысяч преступлений данной категории", - добавил спикер.