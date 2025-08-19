Повреждены некоторые участки автодорог

ЯКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Число подтопленных в Оймяконском районе Якутии составляет 25, повреждены некоторые участки автодорог, сообщил министр по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков в своем Telegram-канале.

"Провел оперштаб по паводковой ситуации в Оймяконском улусе и принимаемых мерах. В настоящее время на реке Индигирке наблюдается сложная, но контролируемая паводковая ситуация. Ключевые гидропосты фиксируют незначительный рост уровней воды в верхней части района (п. Усть-Нера, с. Хонуу), в то время как в нижнем течении (Абыйский район, п. Белая Гора) уже наметилась тенденция к спаду, - написал Лепчиков. - Есть подтопленные дворовые территории в селах Оймякон и Орто-Балаган (известно также как Сордоннох - прим. ТАСС). Всего 25 дворовых территорий, в которых проживают 52 человека, включая девятерых детей".

Он уточнил, что эвакуация не проводилась. Развернуты пункты временного размещения в населенных пунктах Оймякон, Томтор, Терют и Сордоннох общей вместимостью 80 человек. На данный момент они не задействованы, но полностью укомплектованы всем необходимым, отметил министр.

Зафиксирован размыв участка федеральной автодороги "Колыма" на 1112-м км, движение на участке временно ограничено. "Силами дорожных организаций уже ведутся восстановительные работы. Также повреждены участки на республиканской трассе "Оймякон" и ряд муниципальных дорог", - отметил министр.

"Прогноз погоды на ближайшие сутки позволяет нам ожидать стабилизации обстановки. Осадки ожидаются слабые, и в ближайшее время прогнозируется спад уровней воды", - добавил Лепчиков.

Обильные осадки в начале июля на северо-востоке республики вызвали подъем воды в реках. В Оймяконском и Абыйском районах были подтоплены 382 дворовые территории, пострадали 127 жилых помещений, из них пять утрачены. Восстановительные работы начались после освобождения территорий от воды.