На Ставрополье в 2025 году задержали 16 дропперов

ПЯТИГОРСК, 19 августа. /ТАСС/. Уголовные дела в отношении полутора десятков дропперов расследуются с начала 2025 года на Ставрополье. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону Андрей Толстов.

"У нас в Ставропольском крае на сегодняшний день привлечено более 16 человек - дропперов. В суд еще не направили, но уголовные дела, которые находятся в стадии расследования, уже в Ставропольском крае есть, за использование и предоставление кредитных карт преступникам, а также за посредничество", - сообщил Толстов.

По его словам, чаще всего дропперами на Ставрополье являются лица от 16 до 25 лет.

С 5 июля 2025 года в России действует новый закон об уголовной ответственности за дропперство - соучастие в схемах мошенников, которое выражается в содействии переводу и обналичиванию похищенных ими денег.