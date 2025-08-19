Потерпевшего госпитализировали, отметили в пресс-службе областной прокуратуры

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств избиения 20-летнего футболиста в Щелкове, по данному факту следствием возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, 17 августа около 6 утра на Пролетарском проспекте в городе Щелково в ходе конфликта группа молодых людей напала на 20-летнего местного жителя. В результате потерпевшему причинены тяжкие телесные повреждения, он госпитализирован.

"Щелковская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту (ч. 1 ст. 111 УК РФ). В ходе оперативно-разыскных мероприятий личности троих нападавших установлены, они доставлены в территориальный отдел полиции", - сказали в прокуратуре.

В правоохранительных органах уточнили, что избитый является футболистом.