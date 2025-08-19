На Балаклавском проспекте в Москве столкнулись несколько автомобилей

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Движение транспорта затруднено на Балаклавском проспекте в Москве из-за ДТП с несколькими автомобилями. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Балаклавском проспекте (в районе дома 56) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в районе ДТП затруднено. "Заняты 3 полосы из 3 по Балаклавскому проспекту в сторону ул. Обручева. Объезд места ДТП происходит по встречной полосе", - предупредили в департаменте.