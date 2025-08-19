В Иссык-Кульской области Киргизии эвакуировали более 60 альпинистов

Среди эвакуированных граждане России, Киргизии, Казахстана, Китая и Великобритании

БИШКЕК, 19 августа. /ТАСС/. Авиация Министерства обороны Киргизии эвакуировала несколько групп альпинистов, в том числе иностранных, среди которых есть граждане РФ, из района пиков Победы и Хан-Тенгри, расположенных в Иссык-Кульской области республики. Об этом ТАСС сообщили в киргизском Минобороны.

"Два вертолета Министерства обороны Кыргызской Республики 19 августа 2025 за шесть рейсов эвакуировали из района пиков Победы и Хан-Тенгри 62 альпиниста", - сообщил представитель ведомства. Среди эвакуированных граждане России, Киргизии, Казахстана, Китая и Великобритании.

По словам собеседника, в общей сложности было сделано шесть вылетов. Часть альпинистов и спасателей были заброшены на вертолетах в высокогорные лагеря Южный Энилчек и Поляна, остальные были вывезены на альпинистские базы.

В ближайшее время один из бортов Сил воздушной обороны Киргизии доставит пострадавших при восхождении или спуске спортсменов в Бишкек для "оказания более квалифицированной помощи".

"Министерство обороны Кыргызской Республики совместно с заинтересованными партнерскими организациями продолжает проведение спасательных и эвакуационных мероприятий, а также предпринимает все необходимые меры по обеспечению безопасности людей, оказанию помощи пострадавшим и доставке их в безопасные районы", - отметил сотрудник Минобороны.