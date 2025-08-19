Гендиректору НПО "Вторпромресурсы" продлили арест по делу о мошенничестве

Евгений Лысенко будет содержаться под стражей по 29 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил под стражей до 29 октября гендиректора НПО "Вторпромресурсы" Евгения Лысенко по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"По 29 октября включительно [продлен арест Лысенко]", - сказали там.

Ранее в конце июня Евгений Лысенко и бывший гендиректор ПАО "ВСМПО-АВИСМА" Михаил Воеводин были арестованы, им предъявлены обвинения по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Воеводина суд также оставил под стражей по 29 октября.