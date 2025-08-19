В Смоленске продлили до октября арест бизнесмена по делу о бандитизме

Юрий Киренков обвиняется в покушении на убийство и вымогательстве

СМОЛЕНСК, 19 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Смоленска продлил до октября меру пресечения бизнесмену Юрию Киренкову, обвиняемому в покушении на убийство и вымогательстве. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК по Смоленской области. Ранее предприниматель был избит в СИЗО, после чего взят под госзащиту.

"Cрок содержания под стражей Кириенкову продлен до 1 октября", - сообщила собеседница агентства.

Руководитель компании "НК строй проект" Юрий Кириенков был арестован в июне этого года. Ему предъявлено обвинение в участии в ОПГ, которая, по данным СУ СК по Смоленской области, с начала 1990-х годов занималась вымогательством денежных средств у предпринимателей, а также убийствами конкурентов в подконтрольных направлениях коммерческой деятельности.

Следствие полагает, что задержанный причастен к совершению вымогательства имущества и права на имущество в особо крупном размере, а также к покушению на убийство руководителя управляющей компании весной 2019 года. Кириенков вину не признает и утверждает, что сам на протяжении долгих лет был жертвой вымогателей, которые и инициировали уголовное преследование в отношении него.

В начале августа представитель защиты Кириенкова Екатерина Гордон сообщила ТАСС, что предприниматель был избит в изоляторе временного содержания в Рославле. Согласно показаниям Кириенкова, которые он дал под видеозапись, побои ему были нанесены тремя сотрудниками полиции. По факту избиения Кириенкова СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).