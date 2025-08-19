В Башкирии суд отправил в колонию двух братьев за нападение на подростков

Фигурантам вменили в вину хулиганство, похищение несовершеннолетних и умышленное причинение вреда здоровью

УФА, 19 августа. /ТАСС/. Суд в Башкирии приговорил к лишению свободы двух братьев за нападение на подростков и их похищение. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

"В Иглинском районе оглашен приговор местным жителям, обвиняемым в нападении на несовершеннолетних и их похищении. Суд назначил двоим братьям наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца и 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с них взыскана компенсация морального вреда в размере от 50 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. Действия третьего подсудимого переквалифицированы, уголовное дело прекращено в связи с примирением с потерпевшим", - говорится в сообщении.

Фигурантов признали виновными в хулиганстве, похищении несовершеннолетних и умышленном причинении вреда здоровью.

По данным суда, в апреле между мужчиной и его сыновьями, в том числе 17-летним подростком, с одной стороны и группой молодых людей с другой произошел конфликт в селе Иглино. В результате пострадали семь человек, четверо из которых несовершеннолетние. У присутствовавшей там девушки отобрали и разбили телефон, предполагая, что она ведет видеосъемку. Подсудимые с двумя потерпевшими прибыли на центральную площадь, там к нападавшим присоединился их знакомый. По указанию отца несовершеннолетний сын привез на площадь еще троих несовершеннолетних, где им нанесли побои.

В отношении главы семейства материалы дела выделены в отдельное производство.