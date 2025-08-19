Его обвиняют в публичном оправдании терроризма

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Суд в Москве заочно приговорил к шести годам колонии общего режима одного из руководителей "Мемориала" (признан в России иноагентом и ликвидирован решением Верховного суда РФ) Сергея Давидиса (внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму). Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

В Telegram-канале ведомства уточнили, что Давидис признан виновным в публичном оправдании терроризма с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Суд также запретил ему на три года администрировать сайты и иные ресурсы в сети. Приговор пока не вступил в силу.

Уголовное дело рассматривалось в общем порядке, а ранее Давидис был заочно арестован.

По данным следствия, в январе 2022 года он опубликовал на своей странице в соцсетях материалы, содержащие оправдание действий военнопленных из запрещенного в России батальона "Азов". В этих публикациях фигурировали их анкетные данные, информация о местах содержания в СИЗО и реквизиты криптокошелька для сбора помощи.