У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 августа. /ТАСС/. Сейсмическое событие магнитудой 5,8 зафиксировано у берегов Камчатки, сообщается в Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ Единой Геофизической службы РАН (ЕГС РАН).

Согласно полученным данным, очаг землетрясения располагался на глубине почти 60 км в Тихом океане. Расстояние до Петропавловска-Камчатского составило 455 км.

Землетрясение стало самым мощным за последние 24 часа, следует из данных ЕГС РАН.

Согласно наблюдениям ученых, афтершоки магнитудой от 4 до 5 фиксировались 16 раз за последние сутки.

Ранее в МЧС по региону сообщили, что количество афтершоков за неделю снизилось на 40%.

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске, после чего пришло цунами. Максимальный заплеск воды достиг около 200 м. Землетрясение также стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.